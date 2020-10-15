العتبة العلوية تعلن اكمال استعداداتها لاحياء ذكرى وفاة النبي (ص)

2020/10/15 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الأشرف – واع - حيدر فرمان

أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اكمال استعداداتها الخدمية والصحية الخاصة بزيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد (ص).

وقال عضو مجلس ادارة العتبة فائق الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الملاكات العاملة في مختلف أقسام العتبة العلوية المقدسة باشرت أعمالها لتقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين لمرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) لإحياء ذكرى وفاة نبي الرحمة محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله وسلم).

وأضاف الشمري، أن أقسام العتبة كافة تعمل على خدمة زوار المرقد الطاهر الذين يوفدون سيرا على الأقدام من المحافظات المجاورة الى مرقد الامام علي عليه السلام لاحياء ذكرى رحيل ابن عمه الرسول محمد (ص) ، موضحا أن قسم السلامة والصحة والبيئة وبالتنسيق مع دائرة الصحة والحكومة المحلية في المحافظة أخذ على عاتقه مسؤولية التعفير والتعقيم وتوعية الزائرين بأهمية اتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية ومنها ارتداء الكمامات ، الى جانب وضع البوابات الالكترونية في مداخل الصحن الشريف التي تقيس درجة حرارة الزوار ، للحد من انتشار جائحة كورونا.

وبين الشمري أن قسم الشؤون الخدمية وفر كل مستلزمات الراحة للزائرين من أماكن الجلوس وأفرشة السجاد ، فضلا عن قيام مضيف العتبة بتهيئة وجبات الطعام للزائرين خلال الزيارة.

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