فيلم وثائقي يورط كوريا الشمالية ويفضح محاولاتها الإفلات من العقوبات

2020/10/15 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السويد والدنمارك، اللجوء إلى الأمم المتحدة، إثر معلومات وردت في فيلم وثائقي دنماركي تم بثه الأحد 11 أكتوبر، بخصوص محاولات كوريا الشمالية تجاوز العقوبات.

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