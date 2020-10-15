فيديو.. بعد رحيله.. من هو المطرب المصري “طاهر مصطفى” معجزة الطرب الأصيل ؟

2020/10/15 | 01:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كان من أعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته ، أطلق عليه معجزة الطرب الأصيل ، عرف بأنه الطفل المعجزة ، المطرب المصرى طاهر مصطفى ، الذى رحل عن عالمنا ، مساء أمس ، إشتهر فى بداية التسعينات بأداء العديد من الأغاني لكبار المطربين مثل كوكب الشرق أم كلثوم ، وموسيقار الأجيال محمد […]

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