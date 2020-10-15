العراق مقبل على عجز باحتياطي العملات الاجنبية

2020/10/15 | 01:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….يعيش العراق فترة اقتصادية يمكن رؤيتها وتقييمها بأنها واحدة من اسوء الأزمات الإقتصادية التي تمر بالبلاد.و اهم أسباب هذه الازمة الاقتصادية هي تعاقب الحكومات المتتالية على العراق والتي لم تقم بإدارة صحيحة لموارده، او قد تكون أزمة كورونا التي تجتاح العالم أجمع وليس العراق فقط، ويمكن ان يكون سبب تلك الأزمة هو […]

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