مالك فيسبوك يتبرع بمئة مليون دولار للقيّمين على الانتخابات المحلية الامريكية

2020/10/15 | 01:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربرغ عن نيّته التبرّع بمبلغ إضافي قدره مئة مليون دولار للقيّمين على الانتخابات المحلية في الولايات المتحدة، داحضا اتهامات بشأن دوافع حزبية كامنة وراء هذه الخطوة.وتضاف هذه الهبة إلى أخرى بقيمة 300 مليون دولار، تعهّد بتقديمها مارك زوكربرغ وزوجته بريسيلا تشان الشهر الماضي للغرض عينه.

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