"قرارات اليوم تؤثر بمصيرنا غدا".. المستشارة الألمانية تحذر من "المرحلة الحاسمة" للوباء

2020/10/15 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مساء الأربعاء، في أعقاب اجتماع مع مسؤولي الولايات الاتّحادية الـ16 أنّ حكومتها ستفرض إجراءات جديدة أكثر شدّة لمكافحة كوفيد-19 في محاولة لمنع تسجيل طفرة وبائية جديدة في البلاد.

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