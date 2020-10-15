عطل فني أعاق تصفح موقع صحيفة الزمان عدة ساعات

2020/10/15 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعتذر للقراء الكرام عن العطل الفني الذي اعاق ظهور موقع صحيفة الزمان على الانترنت في الساعات القليلة الماضية ، وبعد قليل يستعيد الموقع طاقته الاخبارية

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