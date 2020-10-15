الموت يفجع نائباً في البرلمان للمرة الثانية بأقل من شهر

2020/10/15 | 01:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفجع الموت، النائب في البرلمان عباس الزاملي بعد ان خطف نجله، متأثراً بإصابة بالغة اثر هجوم ارهابي تعرض له في السابع والعشرين من أيلول الماضي.

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