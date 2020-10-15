النفط يرتفع 2% مدعوما بالتزام اوبك بخفض الانتاج

2020/10/15 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء بنحو 2 في المئة، مدعومة بالتزام أوبك وحلفائها باتفاق خفض المعروض المبرم في ايلول الماضي.

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