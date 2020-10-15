وزير الخزانة الأميركي يحث صندوق النقد والبنك الدوليين على استخدام مواردهما بحكمة

2020/10/15 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأربعاء إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحاجة إلى العمل في حدود مواردهما الحالية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وحث الدول الأعضاء على اعتماد إطار مقترح لإعادة هيكلة الديون.

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