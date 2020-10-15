بومبيو يعلق على

2020/10/15 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي عرض عسكري نظّم، السبت، في بيونغ يانغ، تم استعراض صاروخي بالستي عابر للقارات، قال خبراء إنه أكبر صاروخ عامل بالوقود السائل يمكن نقله على الطرق في العالم.

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