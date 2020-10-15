مباحثات عراقية مع حلف الناتو لتعزيز الجيش والحشد يقود موجة غضب ضد قيادي كردي

2020/10/15 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭,‬‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬بعثة‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬اللواء‭ ‬جيني‭ ‬كارينيان،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬رفع‭ ‬امكانات‭ ‬وقدرات‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭.‬ وأوضح‭ ‬بيان‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬أن‭ ‬الكاظمي‭ ‬وكارينيان‭ ‬التقيا‭ ‬بمقر‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬وبحثا‭ ‬‮«‬سبل‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬بعثة‭ ‬الناتو‭ ‬الى‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬العسكرية،‭ […]

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