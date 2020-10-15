جديد كورونا.. الاصابة بالصمم أيضاً

2020/10/15 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حذر‭ ‬أطباء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬فقدان‭ ‬السمع‭ ‬المفاجئ‭ ‬والدائم،‭ ‬رغم‭ ‬ندرته،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مرتبطًا‭ ‬بوباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الابلاغ‭ ‬عن‭ “‬أول‭ ‬حالة‭” ‬بريطانية‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ” ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‭” ‬الطبية‭”.‬ وتم‭ ‬إضافة‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬الجانبي‭ ‬المحتمل‭ ‬للإصابة‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭ ‬إلى‭ ‬الأعراض‭ ‬المتعددة‭ ‬للوباء،‭ ‬بحسب‭ ‬المجلة‭.‬ وذكر‭ ‬المختصون‭ “‬على‭ ‬الرغم‭ […]

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