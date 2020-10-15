البعض..في العراق حصرياً

2020/10/15 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كلمة البعض لا تصمد كثيراً في قضايا مختلفة تخص الوضع السياسي بالعراق ،ذلك ان الجميع طامس في مسارات الرذيلة السياسية التي تهضم حق الوطن باسم الحزب ولغاية المصلحة الذاتية ووفاء للداعمين الخارجيين وانصياعاً لشياطين الفساد والنهب والتزوير.ما معنى بعد ثماني عشرة سنة محتقنة بالمفاسد أن نقول لا يجوز التعميم وعلينا أن […]

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