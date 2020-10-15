تايلاند تفرض الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات

2020/10/15 | 03:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت الحكومة التايلاندية فرض حالة الطوارئ، لمواجهة احتجاجات في شوارع بانكوك.

وفي بيان أذاعه التلفزيون الرسمي صدر مرسوما بفرض الطوارئ لمواجهة احتجاجات في شوارع بانكوك حيث نصب محتجون خياما خارج مكتب رئيس الوزراء واعترضوا موكبا ملكيا.

ويطالب المحتجون بخلع رئيس الحكومة برايوت تشان أوتشا، وهو قائد عسكري سابق، ووضع دستور جديد، كما يطالبون بإصلاحات في النظام الملكي للملك ماها فاجيرالونكورن، بحسب رويترز.

المصدر: سبوتنيك

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