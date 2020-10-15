ستة قتلى في صدامات قبلية في شرق السودان

2020/10/15 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ستة أشخاص وأصيب عشرون آخرون بجروح في اشتباكات قبلية دارت، الأربعاء، في مدينة سواكن الساحلية السودانية المطلّة على البحر الأحمر، بحسب ما أفادت اللجنة الطبية في الولاية.

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