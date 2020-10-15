الكاظمي يتسلم دعوة رسميَّة لزيارة تركيا

2020/10/15 | 03:45 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

تسلَّم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تتضمن دعوة رسمية لزيارة تركيا، جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي السفير التركي في العراق فاتح يلدز، وجرى خلال اللقاء ايضا بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

واستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير الخارجية اليوناني السيد نيكوس دندياس والوفد المرافق له.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الوزير اليوناني نقل تحيات رئيس وزراء دولة اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحرص حكومته على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأثينا، في مجالات متعددة، لا سيما الاقتصاد والاستثمار وايضا في مجال الطاقة النظيفة.

كما استقبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قائد بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء جيني كارينيان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تقديم الدعم من بعثة الناتو الى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، وذلك في مجالات التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى المهنية والكفاءة.

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