«عالم عراقي» في المراحل النهائيَّة

2020/10/15 | 03:45 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

بلغتْ اللجنة الفنية لرعاية العلماء المؤلفة في هيئة المستشارين بمجلس الوزراء المراحل النهائية من الإنجاز لاختيار المرشحين المتنافسين لنيل لقب «عالم عراقي» في مجالات الطب والهندسة والزراعة والعلوم الإنسانية وغيرها، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعاً لتحديد أسماء المرشحين المطابقة للضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة الفنية المتخصصة.

وصنفت اللجنة، في الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، المرشحين إلى فئتين (أ، ب) بعد عمليات التدقيق والفرز وتصنيفها ليتم رفع التوصية إلى لجنة اختيار العلماء بغية عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

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