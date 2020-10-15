يوتيوب يحظر أي فيديو يقدم معلومات مضللة حول لقاح كورونا

2020/10/15 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن يوتيوب، الأربعاء، اعتزامه حذف أي فيديوهات تقدم معلومات مغلوطة حول اللقاحات المرتقب طرحها للقضاء على أزمة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقل موقع "ذي فيرج" التقني.

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