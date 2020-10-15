واشنطن تعلن الإفراج عن أميركييَن كانا محتجزين في اليمن

2020/10/15 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، بالإفراج عن مواطنَين أميركيين بعد احتجازهما من قبل الميليشيات الحوثية في اليمن.

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