2020/10/15 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدّدت فرنسا تفوقها على كرواتيا وأقصتها من البطولة بفوزها عليها بنتيجة 2-1 الأربعاء في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في حين لم تتأثر البرتغال بغياب كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا بتفوقها على السويد، فيما خرجت هولندا وايطاليا حبيبتين من موقعة بيرغامو في أمسية شهدت سقوط انكلترا وفوز بلجيكا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمم أوروبا.. فرنسا تقصي كرواتيا والبرتغال لا تتأثر بغياب رونالدو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمم أوروبا.. فرنسا تقصي كرواتيا والبرتغال لا تتأثر بغياب رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).