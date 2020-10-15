الرئيس الصيني يطلب من الجيش التركيز على

2020/10/15 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لقوات البحرية إن عليهم "التركيز على الاستعداد للحرب،" وذلك خلال زيارة لقاعدة عسكرية في جنوب الصين، الثلاثاء.

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