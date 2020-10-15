"فايزر" توسع تجاربها على لقاح كورونا لتشمل الأصغر سنا

2020/10/15 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شركة "فايزر" للأدوية بتعديل بروتوكول دراستها في مراحلها الأخيرة للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، تشمل المزيد من المشاركين الأصغر سنا، وفقا لما نقل موقع "CBS8" الأميركي.

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