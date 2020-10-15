فصيلة الدم الأقوى في مواجهة كورونا

2020/10/15 | 06:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /-أظهرت دراستان نشرتا، الأربعاء، أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم “O” قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض “كوفيد 19″، ولديهم احتمالية أقل للإصابة بأعراض شديدة.يقدم البحث دليلا إضافيا على أن فصيلة الدم قد تلعب دورا في تحديد قابلية الشخص للإصابة بالعدوى وفرصه في الإصابة بنوبة شديدة من المرض.أسباب هذا الرابط غير واضحة […]

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