علماء يرفعون مسؤولية نقل كورونا عن الخفافيش

2020/10/15 | 06:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- رفع عدد من العلماء المسؤولية عن الخفافيش بنقل فيروس كورونا إلى الإنسان معتبرين أن الكثير من الحيوانات قد تحمل العديد من الفيروسات ومنها فيروس كورونا، وينتقل الفيروس بسبب اقتراب الإنسان من هذه الحيوانات وليس بسبب هجوم هذه الحيوانات على الإنسان.وبحسب وكالة ” بي بي سي”، فإن الدكتور ماثيو بورغاريل وخلال زيارته لقرية […]

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