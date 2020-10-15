القبض على قط مسافر من غير تذكرة – فيديو

2020/10/15 | 06:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- رصد فيديو بإحدى القطارات في الصين مجموعة لقطات طريفة لحظة القبض على قطٍّ مشرّدٍ تسلل إليها، في محاولة لقطع رحلة مجانية.وبعد أن تم القبض عليه متلبساً، وجد القط يتحرك على قدميه الخلفيتين بخطوات صغيرة.فيما حمله ضابط سكة حديد لإخراجه من عربة القطار.وحقق الفيديو الذي التقطه أحد الركاب في منطقة منغوليا […]

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