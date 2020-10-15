5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا

2020/10/15 | 06:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يوصي أغلب الأطباء مع قرب موسم الشتاء بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية.إلا أن هناك مجموعة من التحذيرات يجب التعرف عليها قبل الحصول عليه، وهناك فئات يمنع عليهم الحصول عليه إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.وأوضحت وزارة الصحة، في السعودية، إن هناك خمس فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية إلا بعد استشارة الطبيب.[…]

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