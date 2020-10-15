مدمّرة أميركية تعبر مضيق تايوان

2020/10/15 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتّحدة أن مدمّرة أميركية عبرت، الأربعاء، مضيق تايوان في "مهمّة روتينية" يرجّح أن تثير غضب الصين التي تؤكّد سيادتها على كامل هذا الممرّ البحري.

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