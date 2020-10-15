دراسات تشير لوجود علاقة بين الإصابة بكورونا وفصيلة الدم

2020/10/15 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن فصيلة الدم قد تلعب دورا هاما في مدى خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقل موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي.

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