صداع كورونا.. 4 علامات على أن وجعك ناجم عن كورونا

2020/10/15 | 07:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يعد الصداع أحد الأعراض المحتملة للعدوى بفيروس كورونا، ووفقا لدراسة نشرت في مجلة “بلوس وان” (PLOS ONE) العلمية، بلغ معدل الإصابة بعرض الصداع 13% لدى مجموعة من 24 ألفا و410 أفراد أصيبوا بفيروس كورونا.ويطلق البعض على الصداع المرتبط بكورونا اسم “صداع كورونا” (corona headache).وتم الإبلاغ عن حدوث صداع في وقت مبكر […]

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