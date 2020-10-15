لهذا السبب لا تغسل سراويل الجينز في الغسالة

2020/10/15 | 07:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يعتبر غسل الملابس بعد اتساخها أمراً بديهياً بالنسبة للكثيرين، لكن الرئيس التنفيذي لشركة ليفيس يعتقد أن لا حاجة لغسل سراويل الجينز في الغسالة.وفي حديثة لمجلة فورتنشن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ليفيس تشيب بيرغ “سروال الجينز لا يحتاج إلى الغسيل في الغسالة إلا في حالات نادرة، وأنا أنظف أية بقع على سروال الجينز […]

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