صفقة تبادل كبرى للسجناء بين امريكا وايران لدعم ترامب بالانتخابات

2020/10/15 | 07:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع إعلامي إيراني إن صفقة جديدة لتبادل السجناء تلوح في الأفق بين الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وإيران.ونقل موقع “جاده إيران” عن مصادره أن هناك “صفقة تبادل كبرى” للسجناء بين طهران وواشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأوضح أنها ستشمل أيضا تحرير 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمّدة، وهو ما لم يحدث في […]

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