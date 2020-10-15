إصابة الابن الأصغر لترامب بفيروس “كورونا”

2020/10/15 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابة ابنهما الأصغر بارون (14 عاما) بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وقالت ميلانيا ترامب في بيان بعنوان “تجرتبي مع كوفيد-19″، وذلك بعد أسبوعين على تشخيص إصابتها والرئيس ترامب بالفيروس: “بالطبع فكرت على الفور بابننا”، مضيفة أنها “شعرت بارتياح كبير عندما أتت نتيجة اختباره سلبية (..) لكنّ مخاوفي تجسّدت […]

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