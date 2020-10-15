أحلام مستغانمي تكشف تزوير 90 بالمئة من كتبها

2020/10/15 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشفت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي أن 90 بالمئة من كتبها المتداولة في مصر مزورة، وكذلك الأمر في دول عربية أخرى؛ ما أثار ردودا واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت مستغانمي في تغريدة بموقع “تويتر”: “بعض المزورين يصدرون الكتب لأوروبا وأمريكا (..)، عثرت على نسخ مزورة في ميتشيغن وجنيف بعشرين دولارا النسخة”.وجاء تعليق […]

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