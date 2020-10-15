بومبيو يرد على خامنئي عبر مشاركة صورة لتغريدة سابقة له

2020/10/15 | 07:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- جدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، موقف الإدارة الأميركية الحازم تجاه إيران، مؤكدا مواصلة سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها بلاده.ومشاركا صورة لتغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل يومين حول السلاح النووي، كتب بومبيو على حسابه على تويتر معلقا: “الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لأكبر راع في العالم للإرهاب بالوصول إلى […]

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