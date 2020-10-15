"تشكيل عصابي للسرقة".. الشرطة المصرية تقبض على قتلة "فتاة المعادي"

2020/10/15 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام محلية، أن السلطات المصرية ألقت القبض على سائق السيارة المشتبه به في قتل شابة وسحلها بالطريق العام، في قضية معروفة إعلاميا باسم "فتاة المعادي".

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