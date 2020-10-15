نعيق الغراب ،،،،، - منصور الريكان

2020/10/15 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان ليس لي ذكريات معكْ فأنت الذي غادرتك القرى لحظة الانسجامْوزادت عليك موازينهالم تطئ سراب البوادي الغابرةْعليك عيون التي تحبها من زمانْنوارس عشق تدلى بحاضرة المريدينْألا أيها البدوي اعتصر خمرة العاشقينْوسر بين طيف وطيفْعرفتك حين نويت الرحيل الى أهلك كنت ضيفْولملمت شك الغراب الذي نعقْتريد من شارب مج خمرته في النجيعْيثور على بغلة ناقصةْوالزمان انتحى جانبا ......





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