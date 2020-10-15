نستنكر اختطاف رئيس اتحاد عمال الكوت في الاتحاد العام لعمال وموظفي العراق !! - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2020/10/15 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي خطفت المليشيات المسلحة رئيس اتحاد عمال الكوت التابع للاتحاد العام لنقابات عمال وموظفي العراق سجاد حسن وهو احد المنسقين في تظاهرات الكوت ومن الناشطين المعروفين بين الأوساط الجماهيرية حيث تم اختطافه من قبل إحدى المليشيات المنتشرة في مدن العراق وتعذيبه لمدة ثلاثة أيام بعدها أطلق سراحه بعد أن تم تهديده اذا ماقام بأي نشاط واجباره على تقديم استقالته من الاتحاد وعدم مشاركته بالفعاليات العمالية والجما ......





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