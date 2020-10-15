موجة شرسة.. ألمانيا تسجل أعلى عدد من إصابات الكورونا في يوم واحد

2020/10/15 | 08:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشرت هذه البيانات بعيد ساعات من إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأربعاء، في أعقاب اجتماع عقدته مع مسؤولي الولايات الاتّحادية الـ16، أنّ حكومتها ستفرض إجراءات جديدة أكثر شدّة لمكافحة كوفيد-19 في محاولة لمنع تسجيل طفرة وبائية جديدة في البلاد.

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