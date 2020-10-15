أوبو تعلن الجمعة عن هاتفها الأحدث Oppo A15.. تعرف على المواصفات المسربة

2020/10/15 | 08:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشف متجر أمازون Amazon بالهند، موعد إطلاق هاتف أوبو القادم Oppo A15، حيث أعلن المتجر الألكتروني من خلال ملصق يحمل صورة الهاتف الذكي تاريخ الإعلان الرسمي عنه.وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، تستعد شركة أوبو Oppo، لإزاحة الستار عن هاتفها الأحدث Oppo A15، حيث ستقوم بالإعلان عنه يوم 15 أكتوبر الجاري في الهند بالتوقيت المحلي في تمام […]

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