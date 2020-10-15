بكل جرأة .. أمريكا تمهل السودان 24 ساعة للتطبيع مع إسرائيل

2020/10/15 | 08:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الولايات المتحدة أمهلت السودان 24 ساعة ليقدم جوابا بشأن رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، الشهر الماضي، وجود دعوة لعقد “اجتماع ثلاثي في أبو ظبي بين مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وسودانيين بشأن اتفاقية تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب”.[…]

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