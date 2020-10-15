خبير اقتصادي: التلاعب بالدولار لايصب في صالح الشعب وعلى الحكومة البحث عن خطط بديلة

2020/10/15 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اوضح الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان اسعار صرف الدولار بدأت بالارتفاع منذ الاعلان عن الازمة المالية، رغم انه ارتفاع غير محسوس، لافتا الى ان العراق سجل ارتفاعا في اسعار الصرف خلال الفترة الراهنة، وهو ماينبغي على الحكومة تداركه لان ذلك لايصب في مصلحة الشعب.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الاعلان عن انخفاض الاحتياطي النقدي العراقي من العملة الاجنبية، ماهو الا رسالة واضحة لشرعنة رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بهدف تعويض خسائر النفط جراء انخفاض الاسعار، وكذلك تجاوز الازمة المالية المفتعلة”.

واضاف ان “تعظيم الايرادات لايمكن ان يكون على حساب الشعب، فارتفاع اسعار صرف الدولار سيرفع معه جميع السلع والمواد الغذائية، خاصة ان التاجر يستغل مثل هكذا متغيرات لتحقيق اعلى المكاسب الربحية”.

وبين ان “الحكومة يتوجب عليها عدم التلاعب بمعاش العراقيين، او تفرض عليهم سياسة الامر الواقع، لان رفع سعر الدولار يعني ارتفاع اسعار السيارات والاجهزة الكهربائية والمواد المنزلية والملابس وحتى الاغذية المستوردة، الامر الذي ينبغي ان يتداركه البنك المركزي لضمان عدم اشعال فتيل الشارع العراقي، وزيادة معاناته”.



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