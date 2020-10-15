ألمانيا : دفع أكثر من 560 مليون دولار لمساعدة ناجين “الهولوكوست” الذي يعانون من كورونا

2020/10/15 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- وافقت ألمانيا على دفع أكثر من 560 مليون دولار، لمساعدة الناجين من محرقة اليهود “الهولوكوست” الذي يعانون بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. وقال مؤتمر المطالبات، وهو منظمة تتفاوض مع الحكومة الألمانية بشأن تعويض ضحايا الهولوكوست، إن هذه المساعدات مخصصة لأفقر الناجين من الهولوكوست، والذين سيتلقون دفعتين بقيمة 1200 يورو على مدى العامين المقبلين.واضاف […]

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