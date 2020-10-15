هاتف ريلمي .. يلفت الأنظار في سلسلة هواتفها الأحدث Q2 بتقنية 5G وسعر منافس

2020/10/15 | 08:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشفت شركة ريلمي، النقاب رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث Q2، والتي تضم ثلاثة إصدارات جديدة ضمن الفئة المتوسطة تحمل الأسمااء التالية Q2 Pro و Q2 5G وQ2i 5G.وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يعد هاتف ريلمي Realme Q2 5G الهاتف الأوسط من حيث المواصفات، بينما يعد Realme Q2i 5G أرخص هاتف في […]

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