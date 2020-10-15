السوداني : قانون التقاعد والضمان سيستفيد منه اكثر من خمسة مليون عامل

2020/10/15 | 08:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – رغمَ إنجاز مسودته الأخيرة في العام 2017 ما زال قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في قائمة انتظار الإقرار والتصويت، فقد طالبت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، الحكومة بضرورة إرساله.وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني أن «من أهم مميزات هذا القانون الذي تم إعداده في عام 2017، هو كونه قانونا جديدا يشمل […]

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