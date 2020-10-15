الخيكاني يحذر من محاولات لتهميش دور الحشد الشعبي ومحاربته من قبل عملاء اميركا

2020/10/15 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر المحلل السياسي كريم الخيكاني، من محاولات لتهميش دور الحشد الشعبي ومحاربته من قبل عملاء اميركا والساعين لتنفيذ المشروع الصهيوني في العراق، لافتا الى ان بعض الاطراف السياسية تسعى لاقصاء الحشد وعدم انصاف منتسبيه.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “هناك امتعاض نيابي كبير لما يتعرض له الحشد الشعبي من مؤامرات ومحاولات لتهميش دوره في حفظ الامن وتحقيق الانتصار على داعش”.

واضاف ان “تصريحات بعض الشخصيات السياسية ذات الميول الاميركية اضافة الى ماسبقها من اتهامات باستهداف البعثات الدبلوماسية ومحاولة ادانته بهذه الهجمات، ماهي الا خطة يسعى عملاء واشنطن الى تنفيذها في العراق بهدف الغاء وجود الحشد الشعبي واعادة داعش الارهابي الى المحافظات المحررة”.

وبين ان “الحكومة لم تكن منصفة مع رجال الحشد الشعبي وخاصة المفسوخة عقودهم، رغم ماحققوه من منجز تأريخي، الا انهم يتعرضون للاعتداء بين الحين والاخر عند مطالبتهم امام بوابة الخضراء بالعودة الى مراكز عملهم اسوة باقرانهم في الاجهزة الامنية الاخرى”.



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