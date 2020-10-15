الأعرجي يثير الجدل: تطبيع العراق مع إسرائيل قد يكون بقرار من النجف!

2020/10/15 | 08:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الخميس، ان العراق مهيّأ للتطبيع مع اسرائيل، وقد يصدر القرار من النجف وليس من بغداد.



وقال الاعرجي في تصريح متلفز، اطلع عليه "ناس" (15 تشرين الاول 2020)، ان "العراق مهيّاً جداً لتطبيع علاقاته مع اسرائيل اكثر من اي وقت مضى"، لافتاً الى ان "قرار التطبيع قد يصدر من النجف وليس من العاصمة بغداد".

ورفض الاعرجي أي سؤال بهذا الصدد لتوضيح الامر، والمقصود من تدخل النجف في القرار، ولم يسمح لمقدم البرنامج بأي مداخلة حياله.

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