سابقة تاريخية في الفاتيكان.. أول محاكمة لرجال دين بتهم الاعتداء الجنسي

2020/10/15 | 08:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سابقة هي الأولى من نوعها، مثل في محكمة داخل أسوار الفاتيكان قسيسان على خلفية تهم بـ"الاعتداء الجنسي"، وفقا لما ذكرت صحيفة "ذا نيويورك تايمز".

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