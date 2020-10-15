وزارة النفط ستفتتح اكبر مركز للتأهيل والتدريب في البصرة

2020/10/15 | 08:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – تستعدُ وزارة النفط لافتتاح أكبر مركز تأهيل لتدريب العمالة الوطنية في منطقة الشعيبة النفطية غرب البصرة، ضمن سياستها في برنامج «إحلال» برفد شركاتنا النفطية بالعمالة المحلية بدل الأجنبية.وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل خلال حديث صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس: إنه “وفقا لبرنامج حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن خطة […]

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