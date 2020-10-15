5 ارشيفات “مهمة” في طريقها إلى العراق قادمة من اميركا

2020/10/15 | 08:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الثقافة، الخميس، نية الولايات المتحدة الاميركية اعادة خمسة ارشيفات مهمة الى العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال وكيل الوزارة نوفل ابو رغيف في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، ان “الارشيفات الخمسة هي العراقي، والأنفال، اضافة الى البعث، والاقبية والسجون السرية، والامن والمخابرات”.

واضاف ان “الوزارة تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الوضع السياسي العام وتعقيداته، فضلا عن ظروف جائحة كورونا التي تحيط بالعالم”، مشددا “على حرص الحكومة على ترصين العلاقة بين البلدين”.

واعرف ابو رغيف عن تفاؤله “بتطوير التبادل الثقافي والمعرفي والتراثي بينهما”.

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